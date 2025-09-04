Aumenta el número de muertos por accidente de funicular en Lisboa; Portugal declaró luto nacional por la tragedia

Portugal guarda este jueves un día de luto nacional tras el descarrilamiento de un emblemático funicular en Lisboa que causó al menos 16 muertos y 21 heridos en uno de los barrios más turísticos de la capital.
El accidente se produjo la tarde del miércoles cerca de la avenida de la Libertad, cuando el famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, se salió de la vía y se estrelló contra un edificio.
Según un balance actualizado este jueves por los servicios de socorro, al menos 16 personas perdieron la vida en el choque y 21 resultaron lesionadas –5 de ellos de gravedad–, 11 de ellas extranjeras: dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un coreano, un marroquí y un caboverdiano.
El primer ministro, Luis Montenegro, rebajó este jueves el balance a 16 muertos, pues poco antes, la jefa del servicio de protección civil, Margarida Castro, había reportado 17 fallecidos, pero dijo haber cometido un error al declarar que dos de las víctimas hospitalizadas habían perecido durante la noche, cuando en realidad fue una sola.