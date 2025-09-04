Así golpearía la reforma tributaria el bolsillo de la clase media en Medellín

El Gobierno radicó su nueva reforma tributaria, conocida como ley de financiamiento, con la que busca recaudar $26 billones para cerrar el hueco fiscal del próximo año.
Sin embargo, la iniciativa no solo abre un debate en el Congreso y en los sectores económicos, también pone en alerta a millones de hogares que verán reflejado el impacto en su vida diaria.
Puede leer: Reforma tributaria: ya se conocieron los ponentes del proyecto de ley en el Congreso
En Medellín y su área metropolitana, el Dane calcula que 898.000 personas pertenecen a la clase media, unas 299.000 familias.
Para ellas, la reforma podría significar un costo adicional mensual de entre $20.000 y $40.000, es decir, hasta $480.000 al año. Así lo reveló un análisis de Crowe, la firma de contadores más grande del mundo con presencia en la ciudad.