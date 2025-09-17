Exdirectora de salud de EE. UU. denuncia presiones de Trump para “sustituir evidencias por ideología”

La exdirectora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Susan Monarez, aseguró el miércoles en el Senado que la administración de Donald Trump la apartó del cargo el mes pasado por negarse a aprobar cambios en el calendario de vacunación infantil sin base científica.
Nombrada por Trump en enero de este año, aseguró también que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., le exigió que despidiera a científicos de la agencia, sin causa justificada, para desmantelar las estructuras sanitarias del país.