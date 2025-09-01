Terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán deja, por lo menos, 800 muertos

Más de 800 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, indicaron este lunes las autoridades.
El epicentro del sismo, ocurrido a solo ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 km de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Lea aquí: Migrantes afganos huyen de Al-Qaeda y encuentran la muerte en el Darién
En Kunar el impacto fue mucho más severo y el lunes se dirigían a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.