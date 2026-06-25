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Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela en la tarde del miércoles y provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población. También hay pérdidas humanas.

  • Aún continúan las labores de rescate. FOTO: GETTY.
    Aún continúan las labores de rescate. FOTO: GETTY.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 1 hora
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Desde la costa venezolana, donde el mar se movía violentamente, dos pescadores grabaron como La Guaira, epicentro de dos terremotos de 7.1 y 7.5, quedaba reducida a polvo y escombros. Los daños también alcanzaron a la capital, Caracas, y lamentablemente cobró la vida y el bienestar de miles.

En la mañana de este jueves, apenas doce horas después de ambos movimientos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que van 160 personas fallecidas y 1.000 están heridas.

En desarrollo...

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