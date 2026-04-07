Tic-tac para Delcy Rodríguez: el dilema constitucional que pone en jaque su cargo

Tres meses han pasado desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas. Ambos están en una celda en una de las prisiones de máxima seguridad en Nueva York. Mientras tanto, en Venezuela, la que era en su momento la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quedó de presidenta encargada. No obstante, se le acaba el tiempo legal ocupando el cargo. ¿Qué viene ahora? Desde ese día ha impulsado cambios radicales dentro del régimen. Ha pedido la renuncia de altos mandos y figuras cercanas a Maduro, como Tarek William Saab, Vladimir Padrino López e incluso Alex Saab —señalado como testaferro del chavismo—, quien no solo fue destituido, sino también capturado. En medio de todo, ha seguido las órdenes del presidente Donald Trump en Estados Unidos, quien en varias ocasiones ha ratificado que Rodriguez “sigue sus órdenes”. Sin embargo, el tiempo pasa y todavía no hay señales de que unas posibles elecciones se vayan a realizar en el país vecino.

¿Cuánto tiempo tiene Delcy Rodríguez para llamar a elecciones?

El tic tac del reloj no para de correr. Los días pasan y los meses por igual. Y es que justamente, según la Constitución Política de Venezuela, el Artículo 234 establece que el Vicepresidente Ejecutivo puede asumir ante una falta temporal por un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90. Es decir, puede estar al mando unos 180 días, unos seis meses como máximo. Ahora, para nadie es secreto que el régimen, hace muchos años, no acata lo que establece la Carta Magna del vecino país. Sobre esto, la organización PROVEA denunció que al momento en que entró Rodríguez al cargo, el Tribunal Supremo de Justicia la designó como presidenta encargada, calificando la situación como “ausencia forzosa” -luego de la extracción de Maduro-. Según la organización, este es un término inexistente en la Constitución y que ha sido “usado para evitar sus mecanismos”. Provea también señaló que ese término inicial de 90 días ya se cumplió. “A los 90 días, la @Asamblea_Ven puede declarar falta absoluta. A los 180, tiene la obligación”, señalaron en un comunicado que compartieron en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Lo cual, en últimas, obligaría a que se convoquen elecciones en un plazo de 30 días. Y señalaron además que “no pronunciarse es una decisión política, no una omisión neutral. Venezuela tiene derecho a decidir. La falta absoluta no es un tecnicismo, sino el mecanismo que devuelve la palabra al pueblo. Tenemos derecho a elecciones democráticas; el reloj constitucional corre”.

¿Qué viene ahora?

Si bien hasta el momento al parecer Rodríguez ha seguido todas las directrices que vienen directamente de la Casa Blanca, hay preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Habrá elecciones? ¿Seguirán los cercanos al régimen al mando? En varias ocasiones desde la oposición venezolana se ha exigido que la transición política debe venir de la mano con la realización eventual de unas elecciones libres en el país vecino. Es más, uno de los líderes de la oposición y cercano a María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, en entrevista con este diario aseguró que para que, en un principio, inicie un proceso electoral en el vecino país, primero tienen que cumplirse unas condiciones indiscutibles. “La liberación completa de los presos políticos, la venida a Venezuela de todos los exiliados, el cambio del Consejo Nacional Electoral, la revisión del registro electoral para que todos los venezolanos voten —estén donde estén—, la entrega de los partidos políticos a su liderazgo natural”. Sin embargo, al preguntarle si pensaba que eso podría suceder este año, dijo que no “sabía”. “No lo sé. Yo quisiera, pero no lo sé. Tenemos la tendencia a desesperarnos un poquito y es natural (...) Si ya hemos esperado 27 años o hemos luchado 27 años, si a mí me dicen que falta un año, yo lo espero. Evidentemente, lo importante para nosotros es salir de esta situación”, estableció. Es por ello que todavía las cartas no están sorteadas. Faltan muchas acciones que lo que resta del régimen en Venezuela todavía no ha logrado barajar. Todo esto, mientras tanto en Estados Unidos, Donald Trump sigue elogiando a María Corina Machado. Señaló en una rueda de prensa el día de ayer, entre varias otras cosas, que Machado “es una gran persona, realmente una gran persona”.