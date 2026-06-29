¡Qué susto! Tiroteo cerca de una fan zone del Mundial 2026 en California dejó un muerto y un herido

Un sentimiento de terror corrió por las calles de San Juan, California, luego de que en la noche dominical del 28 de junio se reportara un tiroteo en la zona de San Pedro Square, donde está ubicada una de las Fan Zone para ver los partidos del Mundial 2026, un hecho que dejó un muerto y un herido de gravedad. El hecho ocurrió horas después de haberse disputado el primer juego de los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica, que le dio el paso por la mínima diferencia al conjunto norteamericano (1-0). De acuerdo con información de la agencia Reuters, el hecho se produjo en un momento en el que no se estaba transmitiendo ningún partido del campeonato. La zona ya había acogido cinco encuentros del torneo y concentra varios espacios destinados a los aficionados. Le puede interesar: El anfitrión sigue en competencia: Canadá es el primer clasificado a octavos de final del Mundial

El tiroteo dejó un muerto y un herido en estado crítico

La Policía de San José confirmó a través de sus canales oficiales que una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que una segunda persona fue trasladada a un centro asistencial con heridas que comprometían su vida. El ataque se registró cerca de la intersección de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de San Pedro Square, lo que obligó a las autoridades a cerrar varias vías y a solicitar a residentes y visitantes evitar el sector mientras avanzan las investigaciones. “Las unidades están investigando actualmente un tiroteo en el área de N Market St. y W Santa Clara St. Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida”, indicó la Policía de San José en un comunicado publicado en redes sociales. Las autoridades también confirmaron que el caso es investigado como un homicidio y que se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias y los responsables del ataque. Lea más: Inadmiten a 10 gringos que pretendían meterse por Medellín para grabar películas porno en Colombia

Fuerte despliegue policial en una de las zonas de aficionados del Mundial