¡Qué susto! Tiroteo cerca de una fan zone del Mundial 2026 en California dejó un muerto y un herido

Un sentimiento de terror corrió por las calles de San Juan, California, luego de que en la noche dominical del 28 de junio se reportara un tiroteo en la zona de San Pedro Square, donde está ubicada una de las Fan Zone para ver los partidos del Mundial 2026, un hecho que dejó un muerto y un herido de gravedad.
El hecho ocurrió horas después de haberse disputado el primer juego de los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica, que le dio el paso por la mínima diferencia al conjunto norteamericano (1-0).
De acuerdo con información de la agencia Reuters, el hecho se produjo en un momento en el que no se estaba transmitiendo ningún partido del campeonato. La zona ya había acogido cinco encuentros del torneo y concentra varios espacios destinados a los aficionados.
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