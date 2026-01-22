Aumenta la alerta en Estados Unidos por tormenta invernal que enfriará a la mitad del país

Una fuerte tormenta invernal con temperaturas muy frías está prevista esta semana en una vasta zona de Estados Unidos, donde más de 175 millones de personas pueden sufrir cortes de energía y trastornos en los viajes. Le puede interesar: Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten” La denominada Tormenta Invernal Fern afectará dos tercios del territorio continental estadounidense, desde Texas y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, según los pronósticos.

La tormenta podría afectar a más de 175 millones de personas. FOTO: AFP

Texas y el centro del país: alerta por temperaturas de -46 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó este jueves 22 de enero de “temperaturas glaciales” por un frente frío del Ártico. El punto máximo de la tormenta se espera que llegue desde este jueves y viernes; en tanto, Texas ya ha declarado el estado de emergencia. “Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de vientos, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas; aquellas más frías “podrían caer por debajo de los 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte”, según el NWS.

Las temperaturas extremadamente bajas avanzarán desde el norte del país este jueves hacia el valle de Misisipi, el valle de Ohio y el noreste de aquí al domingo, agregó. Los meteorólogos además advirtieron que podrían caer más de 30 centímetros de nieve en toda la región del Atlántico medio.

Pronóstico para Nueva York y el Noreste: nieve y cortes de luz

Los canales meteorológicos estadounidenses difundieron predicciones apocalípticas de “hielo paralizante” y nevadas récord, y lluvia helada que podría dañar la infraestructura eléctrica y los árboles.

Por su parte, la ciudad de Nueva York, capital financiera de Estados Unidos y el área urbana más poblada del país, podría recibir hasta 30 centímetros de nieve, señaló The Weather Channel. En Texas, el gobernador Greg Abbott declaró el pasado martes el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional del estado y recursos del Departamento de Transporte para ayudar a aliviar la presión en las carreteras.

Las ciudades con alertas por la Tormenta Invernal Fern. FOTO: Cortesía de The Weather Channel

Otros medios locales advirtieron que una combinación de nieve, lluvia y aguanieve podría hacer que viajar sea casi imposible. La Comisión de Carreteras del Condado de Monroe, que cubre una gran zona a las afueras de Detroit, Michigan, advirtió que “hay escasez de sal”. “Este año hemos usado más de lo que usamos en los últimos cuatro diciembres juntos”, dijo David Leach, gerente de la comisión, a CBS News, sobre la escasez de sal.

En años anteriores, algunas zonas rurales del noreste de Estados Unidos han quedado completamente incomunicadas mientras las máquinas quitanieves intentaban despejar las carreteras. También le puede interesar: “Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro Preguntas frecuentes sobre el tema: