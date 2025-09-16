¿Y la “motosierra”? Tras revés electoral, Milei subirá gasto en pensiones, salud y educación

El presidente argentino, Javier Milei, dijo que “lo peor ya pasó” y anunció que en 2026 aumentará el gasto en jubilaciones, salud, educación y discapacidad, los sectores más afectados por el draconiano ajuste fiscal del gobierno ultraliberal y que suelen ser foco de protestas.
“Esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena”, dijo Milei al presentar al Congreso su proyecto de presupuesto para 2026. Agregó que el equilibrio fiscal seguirá siendo un “principio no negociable” y “piedra angular” de su gestión.
El ajuste fiscal que marcó sus casi dos años de gobierno y al que Milei define como “el más grande de la historia de la humanidad”, permitió alcanzar el primer equilibrio fiscal en 14 años y controlar la inflación, aunque con un alto costo social en sectores como jubilaciones, discapacidad, salud, ciencia, cultura, obras públicas y educación.
En un discurso de quince minutos en cadena nacional, el mandatario dijo que el presupuesto para el año próximo aumenta un 5 % el gasto en jubilaciones, 17 % el de salud y 8 % el de educación, los tres por encima de la inflación.