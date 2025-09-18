Las desgarradoras imágenes de Bella Hadid en el hospital: la supermodelo lucha contra la enfermedad de Lyme

Detrás de los focos y las portadas de revistas, la realidad de los o las famosas puede ser mucho más dura. Este es el caso de Bella Hadid, una de las supermodelos más reconocidas e influyentes en el medio y mejor pagadas del mundo. A sus 28 años, muchos creen que su vida parece un cuento de hadas, pero la verdad es que lleva un poco más de una década batallando en silencio, junto con su familia, contra una enfermedad devastadora: el Lyme. Le puede interesar: Retiraron alerta de tsunami tras fuerte sismo de magnitud 7.8 que sacudió las costas del Extremo Oriente en Rusia

¿Qué es el Lyme? El lyme, o enfermedad de Lyme, es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, principalmente. Los síntomas iniciales pueden incluir un sarpullido, fiebre y fatiga, pero si no se trata, la infección puede extenderse a articulaciones, corazón y sistema nervioso, según explica el portal especializado Medline Plus. Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi y se propaga por la picadura de una garrapata infectada, usualmente garrapatas de patas negras (o garrapatas de venado). Bella fue diagnosticada en 2013, junto a su hermano menor, Anwar, y su madre, Yolanda. “Estas garrapatas pueden adherirse a cualquier parte de su cuerpo y debe estar pegadas por más de 24 horas para transmitir la bacteria”, concluyó el portal especializado. La primera vez que se conoció la condición de Bella fue en 2016, y ahora, tras un nuevo episodio de lucha, Yolanda publicó algunas fotos con su hija y le dedicó un sentido mensaje.

Bella en medio de su hospitalización. FOTO: Redes sociales @yolanda.hadid

La cruda realidad tras las cámaras y pasarelas

Con más de 61 millones de seguidores en Instagram, Bella Hadid ha optado por un camino poco común en la industria del modelaje: la honestidad. Lejos de ocultar su dolor, ha compartido con el mundo la parte más vulnerable de su lucha. El pasado miércoles, una publicación en su cuenta de Instagram dejó a sus fans en vilo. Las imágenes hablaron por sí solas: la modelo estaba en una cama de hospital, con lágrimas corriendo por su rostro, su mano conectada a una vía intravenosa y una bolsa de hielo sobre su cabeza.

La publicación de Bella en sus redes sociales. FOTO: Redes sociales @bellahadid

Un simple, pero contundente mensaje acompañó las fotos de la modelo nacida en Washington. “Lo siento, siempre estoy perdida en acción, los quiero, chicos”, expresó Bella. Después de esto, las redes sociales de Hadid se inundaron de mensajes de apoyo. Amigos, familiares y seguidores leales le enviaron miles de comentarios y más de un millón de “me gusta” a la publicación, demostrando una conexión genuina con la modelo, que ha logrado construir una comunidad basada en la autenticidad de su contenido.

La voz de aliento —y desconsolación— de una madre: Yolanda Hadid

El misterio sobre la salud de Bella se disipó al día siguiente, cuando su madre, la exmodelo y estrella de televisión Yolanda Hadid, publicó un desgarrador testimonio en su propia cuenta de Instagram durante este jueves 18 de septiembre. Con una serie de fotografías aún más íntimas que las de su hija, Yolanda reveló el verdadero calvario que están viviendo. Las imágenes mostraron a Bella conectada a múltiples máquinas y sondas nasales, acompañada de una mesa llena de frascos de medicinas y la visita constante de médicos.

En un texto que conmovió al público, Yolanda describió la incomprensión de la enfermedad de Lyme y el profundo dolor de ver a su hija sufrir. “Como imaginarán, ver a mi Bella luchar en silencio me ha llevado a la más profunda desesperanza”, escribió. Aunque ella también ha batallado contra la misma enfermedad, admitió que “nada puede comparársele a ver el sufrimiento” de su hija. El mensaje de Yolanda no solo era un grito de auxilio, sino también una promesa de amor incondicional.

La modelo estadounidense lucha con esta enfermedad desde los 16 años, cuando en 2013 fue diagnosticada. FOTO: Redes sociales @yolanda.hadid

Con gran sentimiento, esta madre le dedicó a su hija unas palabras que se fueron virales en redes sociales, revelando que la supuesta curación completa de Bella en 2023 nunca llegó a ser una realidad. “Eres valiente, implacable. Ningún hijo debería sufrir una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu voluntad para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos a los que te has enfrentado”, detalló.

Una década de dolor y resiliencia

La historia de Bella Hadid y el Lyme es mucho más larga de lo que parece. La enfermedad, transmitida por la picadura de una garrapata, ha estado presente en su vida desde el diagnóstico en 2013, cuando apenas tenía 16 años. Yolanda describió la década que ha pasado su hija luchando por su vida. “No hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido”. Aseguró que Bella, en realidad, “no ha vivido, ha aprendido a existir dentro de la cárcel que es tu propio cerebro paralizado”. La enfermedad no solo le ha causado un dolor físico y mental debilitante, sino que también truncó su sueño de convertirse en jinete olímpica, un deporte que comenzó como hobby en su vida, pero en el cual destacaba.

Bella es una reconocida modelo estadounidense de 28 años, con gran recorrido en campañas y pasarelas. FOTO: Redes sociales @yolanda.hadid

El Lyme es una enfermedad con un impacto multifacético, que afecta las articulaciones y puede causar graves problemas cardíacos y neurológicos, además de un dolor físico y mental insoportable. A pesar de todo, la modelo ha hecho de su dolor una plataforma para la empatía. En entrevistas pasadas y a través de sus redes sociales, compartió su lucha contra la ansiedad y la depresión, utilizando fotos de sus momentos más oscuros para conectar con otros que se sienten igual. “Pensé que sería bueno para mí contar mi verdad y, en cierto punto, no colgar más fotos bonitas”, reflexionó en una ocasión. Su valentía fue destacada en su deseo de demostrar que detrás de la perfección de Instagram, las personas son vulnerables y merecedores de comprensión.

Un futuro incierto en medio de una lucha unida

La familia Hadid ha sido un pilar en esta batalla. No solo para Bella y su madre, sino también para su hermano menor, Anwar, que siguen luchando contra la enfermedad de Lyme. Este apoyo mutuo les ha permitido enfrentar estos retos de salud, por lo que Yolanda le hizo una promesa a su hija. “Seguiremos luchando juntas por días mejores”, concluyó la madre en el mensaje. Ahora, con un nuevo mes de tratamiento por delante, el camino hacia la recuperación total es aún incierto y largo, pero su determinación es inquebrantable.

Bella ha sido acompañada por su familia durante todo el proceso con su enfermedad. Su madre, la más pendiente. FOTO: Redes sociales @yolanda.hadid