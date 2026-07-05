Trump destaca el poder de Estados Unidos durante la conmemoración de los 250 años: “Nadie puede ser como nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este sábado el acto principal por el 250 aniversario de la Independencia del país en la Explanada Nacional de Washington, en una jornada marcada por tormentas, temperaturas extremas y un despliegue de fuegos artificiales.
Durante un discurso de unos 40 minutos, pronunciado con más de una hora de retraso debido a las condiciones meteorológicas, el mandatario defendió el papel de Estados Unidos en el mundo, impulsó nuevamente su propuesta de reforma electoral y reiteró sus críticas al comunismo.