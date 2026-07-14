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Green card por trabajo en Estados Unidos cambiaría: así afectaría a miles de colombianos

Aunque la medida aún no entra en vigor, abogados de inmigración advierten que podría hacer más largo, costoso y complejo el camino hacia la ‘green card’ para miles de colombianos.

  • La administración de Donald Trump prepara una reforma al sistema PERM, el mecanismo que utilizan las empresas para patrocinar trabajadores extranjeros en su camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos. FOTO: Archivo El COLOMBIANO.
    La administración de Donald Trump prepara una reforma al sistema PERM, el mecanismo que utilizan las empresas para patrocinar trabajadores extranjeros en su camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos. FOTO: Archivo El COLOMBIANO.
  • Aunque la reforma aún no ha sido publicada oficialmente, abogados de inmigración advierten que podría hacer más complejo el proceso para obtener la ‘green card’ por medio de un empleo en Estados Unidos. FOTO: Getty.
    Aunque la reforma aún no ha sido publicada oficialmente, abogados de inmigración advierten que podría hacer más complejo el proceso para obtener la ‘green card’ por medio de un empleo en Estados Unidos. FOTO: Getty.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos por medio de un empleo podría volverse más complicada para miles de trabajadores extranjeros, incluidos colombianos, si prospera una reforma que prepara la administración del presidente Donald Trump.

La iniciativa busca modificar el Program Electronic Review Management (PERM), el mecanismo mediante el cual las empresas estadounidenses demuestran que necesitan contratar a un trabajador extranjero porque no encontraron un ciudadano o residente permanente disponible para desempeñar ese cargo.

El sistema, administrado por el Departamento de Trabajo (DOL), constituye el primer paso para la mayoría de solicitudes de residencia permanente patrocinadas por un empleador y no ha sido actualizado desde 2004.

Aunque la reforma aún no ha sido publicada oficialmente, abogados de inmigración advierten que podría hacer más complejo el proceso para obtener la ‘green card’ por medio de un empleo en Estados Unidos. FOTO: Getty.
Aunque la reforma aún no ha sido publicada oficialmente, abogados de inmigración advierten que podría hacer más complejo el proceso para obtener la ‘green card’ por medio de un empleo en Estados Unidos. FOTO: Getty.

Aunque el Gobierno estadounidense todavía no ha publicado el texto de la reforma, sí confirmó su intención de “modernizar” el programa como parte de su agenda regulatoria.

Según abogados especializados en inmigración, esa modernización podría traducirse en mayores controles para las empresas, más requisitos documentales y procesos de reclutamiento más estrictos antes de autorizar el patrocinio de trabajadores extranjeros.

¿Cómo funciona hoy el sistema PERM?

Actualmente, una empresa que quiera patrocinar a un trabajador extranjero para obtener la ‘green card’ debe demostrar primero que no encontró un ciudadano estadounidense o un residente permanente calificado, dispuesto y disponible para ocupar esa vacante.

Para ello debe solicitar al Departamento de Trabajo el salario prevaleciente del cargo, publicar ofertas de empleo mediante distintos mecanismos de reclutamiento, analizar las hojas de vida recibidas y justificar por qué los candidatos estadounidenses no cumplían con los requisitos.

Solo después de superar ese procedimiento puede presentar la petición migratoria que permitirá al trabajador avanzar en el proceso para obtener la residencia permanente.

¿Qué podría cambiar?

La administración Trump sostiene que las reglas actuales quedaron rezagadas frente a las nuevas formas de contratación y reclutamiento utilizadas por las empresas durante las últimas dos décadas.

Entre los objetivos anunciados están fortalecer los procesos de selección, incrementar la supervisión sobre las compañías que patrocinan extranjeros y ofrecer mayores garantías para que esos empleos sean ocupados primero por ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos.

Lea aquí: Donald Trump instauró la “Tarjeta Dorada” para otorgar visas a cambio de altas sumas de dinero

La decisión también responde a investigaciones por presuntos fraudes detectados recientemente, en los que algunas empresas habrían manipulado procesos de contratación para favorecer trabajadores extranjeros.

Sin embargo, expertos en inmigración advierten que todavía existe una gran incertidumbre porque el Gobierno no ha revelado cómo serán exactamente las nuevas reglas.

¿Cómo afectaría a los colombianos?

Aunque la reforma no está dirigida específicamente contra Colombia, sí podría tener consecuencias para miles de profesionales colombianos que trabajan en Estados Unidos con visas temporales —como la H-1B— y posteriormente buscan obtener la residencia permanente mediante el patrocinio de su empleador.

Si el nuevo reglamento exige más trámites, auditorías o requisitos para las empresas, muchas podrían enfrentar mayores costos y tiempos de espera, e incluso desistir de patrocinar trabajadores extranjeros.

Eso significaría procesos más largos y con mayores obstáculos para quienes aspiran a obtener la ‘green card’ por esta vía.

Por ahora, la reforma sigue siendo una propuesta. El Departamento de Trabajo aún debe publicar el borrador oficial, abrir un periodo de comentarios públicos y surtir el proceso regulatorio antes de que las nuevas reglas entren en vigor.

Entérese: Nuevos controles de EE. UU. obligarían a tramitar la green card por fuera del país: así afecta a los colombianos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambiaría con la reforma de Trump al sistema PERM?
¿Quiénes solicitan la green card por medio del PERM?
Principalmente trabajadores extranjeros con visas de empleo, como la H-1B, cuyos empleadores deciden patrocinarlos para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
¿Qué es el sistema PERM en Estados Unidos?
Es el procedimiento mediante el cual una empresa demuestra que necesita contratar a un trabajador extranjero porque no encontró un ciudadano o residente permanente calificado para ocupar ese puesto
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