Green card por trabajo en Estados Unidos cambiaría: así afectaría a miles de colombianos

La posibilidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos por medio de un empleo podría volverse más complicada para miles de trabajadores extranjeros, incluidos colombianos, si prospera una reforma que prepara la administración del presidente Donald Trump.
La iniciativa busca modificar el Program Electronic Review Management (PERM), el mecanismo mediante el cual las empresas estadounidenses demuestran que necesitan contratar a un trabajador extranjero porque no encontraron un ciudadano o residente permanente disponible para desempeñar ese cargo.
El sistema, administrado por el Departamento de Trabajo (DOL), constituye el primer paso para la mayoría de solicitudes de residencia permanente patrocinadas por un empleador y no ha sido actualizado desde 2004.