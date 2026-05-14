Estos son los 12 poderosos empresarios que acompañan a Trump para reabrir negocios en China

El Salón del Pueblo de Pekín fue testigo este miércoles y jueves de un despliegue de poder corporativo sin precedentes. Tras nueve años de ausencia de un mandatario estadounidense en ejercicio en suelo chino, Donald Trump no llegó solo, lo hizo escoltado por la plana mayor de Silicon Valley y Wall Street. El propósito del gobierno gringo es presionar por una “apertura total” del mercado asiático en medio de una tensión geopolítica que no da tregua. Durante el encuentro, el presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de optimismo a los ejecutivos, asegurando que las empresas de Estados Unidos tendrán “perspectivas aún más amplias” y que la política de reforma de su país solo traerá beneficios mutuos. “La puerta de China al mundo exterior no hará sino abrirse más”, sentenció Xi, respondiendo directamente al llamado de Trump de facilitar el camino para el talento estadounidense. Puede leer: Trump llega a China: aranceles, Irán y Taiwán en la cumbre bilateral más importante de 2026

Los “pesos pesados” de la delegación de Estados Unidos en China

La lista de los acompañantes de Trump parece un índice del selectivo S&P 500. Entre los rostros más visibles destacaron Elon Musk (Tesla), quien calificó las reuniones como “maravillosas”, y Tim Cook (Apple), quien se mostró optimista ante la prensa. Sin embargo, la gran sorpresa fue la inclusión de último minuto de Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras una llamada personal del propio Trump. La presencia de Huang no es menor ya que Nvidia es hoy el eje de la competencia por la inteligencia artificial, y sus chips enfrentan severas restricciones de exportación. Su participación sugiere que el control tecnológico y los semiconductores son piezas clave en la mesa de negociación.

La lista de los 12 líderes que buscan el “Sueño Chino”

-Elon Musk: Tesla y SpaceX (automotriz y aeroespacial) -Tim Cook: Apple Inc. (tecnología de consumo) -Jensen Huang: Nvidia Corp. (semiconductores e IA) -Larry Fink: BlackRock Inc. (finanzas e inversiones) -Steve Schwarzman: Blackstone Inc. (capital privado) -Kelly Ortberg: Boeing Co. (aeroespacial) -Jane Fraser: Citigroup Inc. (banca) -David Solomon: Goldman Sachs (banca de inversión) -Sanjay Mehrotra: Micron Technology (memorias y tecnología) -Brian Sikes: Cargill Inc. (agroindustria) -Larry Culp: GE Aerospace (aviación) -Cristiano Amon: Qualcomm Inc. (telecomunicaciones) Siga leyendo: Así funciona la guerra millonaria por la inteligencia artificial: Google, Meta y Nvidia lideran

Boeing y el acuerdo histórico que se cocina en Pekín

Uno de los puntos más críticos de la agenda es la reactivación del sector aeronáutico con Kelly Ortberg, de Boeing, quien encabeza las negociaciones para cerrar uno de los contratos más grandes de la historia de la compañía, la venta de 500 aviones 737 Max a aerolíneas chinas. Este movimiento no solo aliviaría las finanzas de la firma estadounidense, sino que serviría como un gesto de buena voluntad comercial por parte de Xi Jinping. No obstante, el camino no está libre de espinas, debido a que la delegación incluye a Micron Technology, empresa que el año pasado sufrió bloqueos en China por supuestos riesgos a la seguridad nacional. Su presencia en el Air Force One indica que Trump busca revertir estas sanciones y normalizar el flujo de componentes críticos.

Temas clave en la mesa de negociación

A pesar de la sonrisa de los CEO, el contexto es “especialmente delicado” en la cumbre, ya que esta ocurre mientras el mundo observa de reojo el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, una situación que ha puesto en vilo los precios de la energía y el paso por el estrecho de Ormuz. Washington espera que China use su influencia sobre Teherán para estabilizar la región. En ese orden, los temas clave sobre la mesa de negociación son: 1. Inteligencia artificial: Regulación y acceso a hardware avanzado. 2. Tierras raras: Garantías de suministro para la industria estadounidense. 3. Propiedad intelectual: Protección para las patentes de Silicon Valley. 4. Soberanía: La siempre espinosa cuestión de Taiwán y su impacto en la cadena de suministros. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.