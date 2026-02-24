Una mujer en Italia apuñaló al marido al confundir insultos dirigidos al VAR

2 y 8
2 y 8
5 y 9
5 y 9
4 y 6
4 y 6
0 y 3
0 y 3
no
1 y 7
1 y 7
Temas recomendados
En medio de la crisis que sufren varios departamentos por las lluvias, el presidente afirmó en un Consejo de Ministros que las palabras del director de la UNGRD sobre la ayuda de otros países fueron malinterpretadas. Esto dijo.
Las dos tenistas cafeteras volverán a escena el jueves ante rivales de República Checa y Gran Bretaña.
El “milagro” de Hugo se convirtió en el primer nacimiento en Inglaterra y el tercero en Europa bajo esta modalidad de donación cadavérica, es decir, de útero, para mujeres que nacieron sin él. Así fue el trasplante.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra la firma ASD, cuestionando su software y su papel en el preconteo electoral, pese a que la empresa ya salió de la unión temporal para 2026.
El gremio del transporte de carga, Colfecar, pidió al Gobierno activar mecanismos de diálogo para evitar afectaciones a la movilidad, el abastecimiento y el comercio exterior ante el anuncio de una nueva jornada de movilización del sector arrocero.