Una mujer en Italia apuñaló al marido al confundir insultos dirigidos al VAR

“Eso de que no necesitamos ayuda, no lo comparto”: Petro desautoriza a la UNGRD y acepta apoyo extranjero por lluvias

En medio de la crisis que sufren varios departamentos por las lluvias, el presidente afirmó en un Consejo de Ministros que las palabras del director de la UNGRD sobre la ayuda de otros países fueron malinterpretadas. Esto dijo.