‘Urgencio’, el gato de pelaje blanco y gris que fue adoptado por la Cruz Roja en México

En Ciudad Victoria, México, la Cruz Roja adoptó a un gato callejero al que llamó “Urgencio”. El felino se integró a la institución como símbolo de acompañamiento y ya porta el uniforme oficial que lo identifica como parte de la familia humanitaria.

“Urgencio” fue encontrado por voluntarios de la Cruz Roja en Ciudad Victoria. Tras ser rescatado, decidieron darle un hogar dentro de las instalaciones de la institución, donde ahora convive con médicos, paramédicos y personal administrativo.

Desde su llegada, el gato ha recibido alimento, cuidados veterinarios y el afecto de quienes lo rodean diariamente y en pocos días, el felino se ganó la simpatía del personal, convirtiéndose en un acompañante constante en las jornadas de trabajo.

Su historia ha generado interés entre la comunidad local, donde vecinos y usuarios de redes sociales han compartido fotografías y mensajes de apoyo, reconociendo la sensibilidad de la Cruz Roja hacia este gesto.