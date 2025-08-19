Hasta el perro y el gato se tomarán el primer parque de Laureles en el Festival de la Familia Multiespecie

Este domingo 24 de agosto, en el primer parque de Laureles, se llevará a cabo la quinta edición del Festival de la Familia Multiespecie, un espacio para celebrar el amor y cuidado por los animales que acompañan y alegran las vidas de las familias en Medellín.

El espacio que ya se ha vuelto tradicional en esta época del año, es organizado por un movimientos ciudadano llamado Somos Vida, un grupo de personas que se junta para ofrecer a las familias una jornada especial, una especie de reconocimiento a la labor que día a día cumplen para garantizar la tenencia responsable y amorosa de los animales de compañía.

Los asistentes encontrarán servicios gratuitos y otros a bajo costo, como medicina general, vacunación, desparasitación, multivitamínicos y acicalamiento. Habrá sorpresas, regalos y concursos, y también un bello ejercicio de solidaridad en el que las personas pueden llevar donaciones que sirvan para personas y organizaciones que se encargan de cuidar a decenas de animales. También, por supuesto, habrá jornada de adopción para sumarse a todos los esfuerzos que se hacen en la ciudad para ayudar a que cientos de animales tengan una vida más digna a la que les tocó tras sufrir abandono o maltrato.