Sin vacuna ni tratamiento: el ébola supera los 200 muertos en África

Más de 200 personas han muerto de ébola en República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana.
El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) registró que 202 personas murieron a causa del virus, de un total de 875 casos confirmados, lo que representa una tasa de mortalidad del 23%.
“Lo que nos preocupa es el estado del rastreo de contactos”, dijo Wessam Mankoula, médico del África CDC.
“Debido a los retos de seguridad y a la dificultad de acceso a algunas zonas para nuestro personal de respuesta del África CDC, la Organización Mundial de la Salud y diferentes socios... seguimos observando que este rastreo de contactos es bajo”.