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RD Congo, rival de Colombia en Mundial, jugará en Francia el amistoso contra Chile

Las selecciones de fútbol de Chile y República Democrática de Congo disputarán en Francia este martes el partido amistoso que fue prohibido por una localidad española, debido al brote de ébola en el país africano.

  • Congo viene de empatar en su último duelo 0-0 ante Dinamarca. X-@FecofaRdc
    Congo viene de empatar en su último duelo 0-0 ante Dinamarca. X-@FecofaRdc
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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La selección de la República Democrática de Congo, que ha estado concentrada en Marbella (sur de España) estos últimos días, viajará este lunes a Francia, tal como confirmó su Federación de Fútbol (FECOFA) en su cuenta de X, para jugar este martes el amistoso ante Chile, previo al Mundial de Norteamérica.

“Últimos momentos de trabajo en Marbella antes de tomar rumbo a Francia”, escribió la FECOFA sobre una imagen de una agenda del día de la selección africana.

La selección chilena precisó en X que el partido se disputará a puerta cerrada a las 11:00 de la mañana en el estadio La Source de Orleans.

El encuentro debía jugarse inicialmente en La Línea de la Concepción (sur de España), pero el alcalde de la localidad, Juan Franco, prohibió el martes pasado el encuentro por temor al brote de ébola en el país africano.

Recuerde: RD Congo, rival de Colombia, suspendió su concentración por brote de ébola; Fifa ya vigila el caso

Franco basó su decisión en “una cuestión de prudencia sanitaria”, siguiendo recomendaciones del departamento de sanidad del gobierno regional de Andalucía, así como de los servicios sanitarios de su propio ayuntamiento.

El alcalde de La Línea alegó que no se le habían ofrecido garantías sanitarias suficientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote anunciado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo.

Según la agencia de salud de la ONU, en ese país se han registrado 515 infecciones confirmadas por ébola, entre ellas 91 que terminaron en muerte.

Un responsable de prensa de la selección congoleña señaló a AFP el 21 de mayo que “ningún jugador que milite en un equipo del país ha sido convocado”.

La selección congolesa, que el miércoles pasado empató 0-0 con Dinamarca en un amistoso en Bélgica, cerrará contra Chile su preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En el Mundial, la RD Congo se medirá en el grupo K a Colombia, Portugal y Uzbekistán. Contra el país sudamericano jugará el 23 de junio.

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Chile, por su parte, que no clasificó para el Mundial, cerrará su gira europea tras perder el sábado 2-1 frente a Portugal en un amistoso en Lisboa.

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