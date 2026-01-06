Venezuela decretó siete días de duelo nacional por muertos tras el operativo con el que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero siete días de duelo por los muertos en el ataque que Estados Unidos ejecutó el pasado sábado y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez en una transmisión en el canal estatal VTV.
En tal sentido, destacó la importancia de mantener la paz en el país sudamericano como el objetivo “más importante” de cara al futuro, al tiempo que exigió “que cese el acoso contra Venezuela”. Sobre los fallecidos expresó que se encuentra muy conmovida.