Diosdado Cabello aseguró que nueva detención de Guanipa es por “violar términos de excarcelación”

El alfil del régimen venezolano Diosdado Cabello afirmó este lunes que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa había “violado las condiciones de excarcelación” y que por eso fue nuevamente detenido.
Guanipa estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración, y su excarcelación ocurrió el domingo junto a la de otros dirigentes cercanos a María Corina Machado. Esto ocurrió en un momento en el que se espera la aprobación de la amnistía general anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.