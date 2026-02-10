CNE lanza en Medellín el primer punto de atención con acreditación digital para testigos electorales: estos son los beneficios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió en Medellín su primer Punto de Atención Departamental, un hito institucional que marca el inicio de la descentralización de los servicios electorales que, hasta ahora, solo se prestaban desde Bogotá. Esta sede operará como plan piloto a nivel nacional de cara a las elecciones de 2026.
Desde este nuevo punto, ubicado en el sector Laureles, se liderarán las capacitaciones sobre la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de testigos, observadores y auditores electorales, dirigidas a las distintas agrupaciones políticas de Antioquia que participarán en el próximo proceso electoral.
Le puede interesar: ¡Vaya a votar! Con elecciones virtuales arranca elección de proyectos de Presupuesto Participativo