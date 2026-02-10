x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ya hay fecha de imputación de cargos contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

El presidente de Ecopetrol será imputado por el delito de tráfico de influencias.

  • Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol investigado por la Fiscalía. Foto: Colprensa
    Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol investigado por la Fiscalía. Foto: Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Un juzgado de Bogotá programó para el próximo 11 de marzo la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, dentro de una investigación relacionada con la compra de un lujoso apartamento. El delito por el que será imputado es tráfico de influencias.

El proceso judicial busca establecer si Roa habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición del inmueble, una operación que despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó.

En desarrollo.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida