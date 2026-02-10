¿Cetré sí va a Boca Juniors? Este es el análisis de Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes

¿Edwuin Cetré será nuevo jugador de Boca Juniors?

El delantero colombiano entrenó con normalidad con Estudiantes el domingo, pero llamó la atención que el lunes en la noche no hizo parte del juego que su actual club, Estudiantes, ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, por la cuarta fecha del Apertura argentino. Suma tres juegos sin actuar.

Al jugador que nació en Cali hace 28 años se le vio en la tribuna, tomando mate y acompañado de su pareja.

Lo que también sorprendió fueron las palabras del entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, cuando le preguntaron en rueda de prensa sobre el futuro inmediato del atacante criollo y sobre la posibilidad de que Boca se haga a sus servicios.

“Me parece que está avanzado. Este es un deporte que genera mucha pasión, pero al fin y al cabo se mueve por plata“.

Y continuó: “Hay muchos chicos a los que ya les queda poco tiempo, porque la parte productiva del jugador empieza a decaer”.