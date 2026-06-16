Venezuela reactiva megacampo de gas abandonado durante 23 años con licencia otorgada a Shell

Venezuela dio un paso clave en su estrategia para convertirse en exportador de gas natural. El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, otorgó una licencia a la petrolera británica Shell para iniciar la primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, un proyecto que permaneció sin desarrollo durante más de dos décadas y que ahora se perfila como uno de los principales motores de la industria energética del país. La licencia fue formalizada el pasado 11 de junio y forma parte de una serie de acuerdos firmados entre Venezuela y Shell para impulsar proyectos de petróleo y gas. El campo Loran cuenta con siete yacimientos de gas natural, seis de ellos compartidos con Trinidad y Tobago, lo que lo convierte en uno de los activos energéticos más importantes de la región.

La reactivación del proyecto se produce tras la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero de este año, una modificación que abrió mayores espacios para la inversión extranjera y que coincidió con una flexibilización de algunas sanciones estadounidenses sobre el sector energético venezolano. Durante el acto de firma, Rodríguez aseguró que la adjudicación permitirá a Venezuela avanzar en su objetivo de desarrollar su potencial gasífero y consolidarse como exportador de este recurso. La mandataria destacó además que el campo Loran había permanecido paralizado durante 23 años, pese a la magnitud de sus reservas. Le puede interesar: Venezuela firma memorando con empresa internacional para ampliar cooperación en petróleo, gas y minería

Un proyecto estratégico para las exportaciones de gas

La licencia otorgada a Shell se suma a otros acuerdos energéticos que Venezuela ha impulsado en los últimos meses con multinacionales como BP y Repsol, en medio de una estrategia para atraer capital extranjero y reactivar la producción de hidrocarburos. Según Reuters, el campo Loran posee alrededor de 7 billones de pies cúbicos de reservas de gas y forma parte de un corredor energético compartido con Trinidad y Tobago que podría convertirse en una fuente clave de suministro para las plantas de gas natural licuado (GNL) de la isla caribeña. Antes de la firma de la licencia, representantes de Shell visitaron el Complejo Operativo Muscar, en el estado Monagas, considerado el principal centro de recepción y distribución de gas asociado a la producción petrolera del noreste venezolano y operado por PDVSA. Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, calificó los acuerdos como un avance significativo para ambas partes y destacó la larga relación de trabajo entre la compañía y Venezuela. Lea más: Colombia registra en junio la semana con mayor dependencia de gas importado en su historia

El gas gana protagonismo en la estrategia energética venezolana