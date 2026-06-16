Venezuela reactiva megacampo de gas abandonado durante 23 años con licencia otorgada a Shell

Venezuela dio un paso clave en su estrategia para convertirse en exportador de gas natural. El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, otorgó una licencia a la petrolera británica Shell para iniciar la primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, un proyecto que permaneció sin desarrollo durante más de dos décadas y que ahora se perfila como uno de los principales motores de la industria energética del país.
La licencia fue formalizada el pasado 11 de junio y forma parte de una serie de acuerdos firmados entre Venezuela y Shell para impulsar proyectos de petróleo y gas. El campo Loran cuenta con siete yacimientos de gas natural, seis de ellos compartidos con Trinidad y Tobago, lo que lo convierte en uno de los activos energéticos más importantes de la región.