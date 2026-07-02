Venezuela habilita portal para recibir donaciones internacionales tras terremotos: así puede seguir ayudando

El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles el portal web http://Venezuelanoestasola.com para recibir donaciones internacionales destinadas a atender la emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace una semana en el norte del país. La medida busca facilitar la llegada de recursos y asistencia humanitaria mientras continúan las operaciones de rescate y atención en las zonas afectadas. Según el balance oficial, los sismos dejaron al menos 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y un número aún no determinado de desaparecidos, además de daños en seis estados.

Al compartir el enlace de la plataforma a través de Telegram, el canciller Yván Gil escribió el siguiente mensaje en inglés: «¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad». De acuerdo con información difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), las donaciones monetarias serán recibidas mediante una cuenta del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de procesar los aportes.

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Cómo funcionará el envío de ayuda humanitaria

La plataforma contempla dos modalidades para canalizar la colaboración internacional: la primera consiste en realizar donaciones económicas directamente a la cuenta oficial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para apoyar las labores de atención y recuperación; la segunda está dirigida a organizaciones e instituciones que deseen enviar ayuda humanitaria por vía aérea, para lo cual deberán gestionar previamente, a través del portal, un permiso de vuelo. Sobre este procedimiento, VTV explicó: «Si un interesado desea enviar un avión con ayuda humanitaria al territorio venezolano, mediante el mismo portal se solicita el permiso de vuelo, en el cual se declara la aeronave, la ruta, los tripulantes y el tipo de donaciones transportadas». Según la información oficial, el permiso será otorgado únicamente para vuelos destinados al traslado de ayuda humanitaria. Una vez autorizada la operación y tras el aterrizaje de la aeronave en Venezuela, funcionarios de la Cancillería coordinarán la logística para la recepción y distribución de los donativos. El martes, desde La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que el país espera la llegada de nuevos cargamentos de asistencia después de haber recibido más de 1.200 toneladas de ayuda en los últimos días. También indicó que alrededor de 30 países han brindado apoyo y que la coordinación se ha realizado con representantes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

Más de 30 países han enviado apoyo y el país espera nuevos cargamentos de asistencia humanitaria. FOTO: EFE

Continúan las operaciones de rescate y la asistencia internacional