Venezuela habilita portal para recibir donaciones internacionales tras terremotos: así puede seguir ayudando

El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles el portal web http://Venezuelanoestasola.com para recibir donaciones internacionales destinadas a atender la emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace una semana en el norte del país.
La medida busca facilitar la llegada de recursos y asistencia humanitaria mientras continúan las operaciones de rescate y atención en las zonas afectadas. Según el balance oficial, los sismos dejaron al menos 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y un número aún no determinado de desaparecidos, además de daños en seis estados.