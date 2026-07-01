Opositores venezolanos piden a EE. UU. apartar al gobierno para reconstrucción tras terremoto

Opositores venezolanos exiliados en Florida pidieron este miércoles a Estados Unidos que la reconstrucción de Venezuela no quede en manos del gobierno actual, al que acusan de gestión corrupta e “ineficiente” antes y después de los sismos que devastaron el país hace una semana.

En una rueda de prensa en Doral, cerca de Miami, el presidente de la organización de exiliados Veppex, José Antonio Colina, dijo que “los hechos demuestran que no están haciendo las cosas de forma correcta” y que al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no le interesa “salvar vidas”.

“Le pedimos al presidente de Estados Unidos (Donald Trump) que, para un proceso de reconstrucción en Venezuela, las personas responsables no sean Delcy Rodríguez, (el jefe del parlamento) Jorge Rodríguez y (el ministro) Diosdado Cabello”, dijo Colina.

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Delcy Rodríguez asumió luego de la operación estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro en enero. Una semana después de los terremotos que dejaron más de 2.200 muertos y más de 11.000 heridos, los venezolanos continúan la búsqueda desesperada de sobrevivientes mientras intentan atender a los muchos que se quedaron sin techo ni sustento.

Colina, un militar retirado, acusó a las Fuerzas Armadas de haber estado ausente en las primeras 48 horas de la tragedia y de haber accionado luego para impedir la labor de rescatistas venezolanos y extranjeros.

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Helene Villalonga, presidenta de la oenegé de ayuda a los migrantes Amavex, dijo haber recibido “denuncias preocupantes” sobre irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria y “presuntas fallas graves, ineficiencias y negligencias” del Estado en la recuperación e identificación de los muertos.

Para Nigsi Alarcón, una periodista venezolana de 47 años, las dudas sobre la ayuda enviada por voluntarios y países como Estados Unidos son justificadas. “Estoy preocupada porque todavía hay mucha gente debajo de los escombros; ya a ellos (los dirigentes) no les importa sino poder obtener el mayor beneficio de lo que enviamos para allá”, dijo.

Colina insistió en que Washington debe permitir que sean “los mejores venezolanos” quienes gestionen una reconstrucción que cifró en 15.000 millones de dólares. “No se puede premiar la corrupción, no se puede premiar la brutalidad, no se puede premiar la ineficiencia”, agregó.

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