Maduro excarceló a 13 líderes opositores en Venezuela

Las autoridades judiciales y carcelarias de Venezuela excarcelaron durante la madrugada de ayer a ocho líderes opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario para otros cinco. Así lo informó un ala de la oposición en ese país, que suele negociar liberaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Le puede interesar: Maduro llama a un alistamiento militar este fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de Estados Unidos. La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, que fueron denunciados por el régimen a principios de año. En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis desatada con las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor por encima de Edmundo González, candidato de la líder política María Corina Machado.

“Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”, indicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) el dirigente político y dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles Radonski. Según la información entregada por el también exdiputado, fueron excarcelados los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y de Grazia. Así mismo, recibieron el beneficio de casa por cárcel los político Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso.

En ese sentido, el Gobierno de Italia también confirmó la liberación de De Grazia y Assenzo, quienes deben presentarse a tribunales para aclarar las condiciones de su libertad. Así mismo, anunció también que seguirá trabajando para lograr la liberación de otros italianos detenidos. “Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡Hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!”, añadió Capriles. Presuntos intentos de suicidios Vale recordar que la semana pasada la dirigente opositora María Corina Machado alertó por la “inhumana situación” en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

Machado atribuyó esos intentos “al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado”. “La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas”, afirmó la líder de Vente Venezuela. La dirigente opositora, que ha recordado que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto “bajo custodia del régimen” de Nicolás Maduro, ha lanzado de esta manera un aviso a la comunidad internacional, a la que ha vuelto a apelar para pedir ayuda. Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

