Partido Liberal le ofrece su aval al precandidato Daniel Palacios para las elecciones de 2026

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el Partido Liberal movió el tablero político y le ha hecho una invitación al precandidato presidencial Daniel Palacios. A través de una carta, el Liberalismo le ha ofrecido su aval al exministro del Interior de Iván Duque, quien hace parte del ramillete de precandidatos que presentó firmas para seguir en carrera por la Presidencia. Lea también: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026 Para el Partido Liberal, Palacios “representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”, según dice la misiva enviada al precandidato. La colectividad reconoce a través de una carta que de parte del exministro no han recibido una solicitud y que son ellos como Partido quienes desean que Palacios sea su abanderado de cara a una consulta interpartidista en el mes de marzo.

Esta movida llega semanas después de que el senador liberal, Mauricio Gómez Amin, anunciara su renuncia a la precandidatura presidencial para unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella, quien aunque ha hecho un llamado a la unión, anunció que no participará en ninguna consulta de cara a la primera vuelta presidencial. Por ahora, el exministro del Interior, quien hace un mes aseguró haber llegado al millón de firmas recogidas, no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, a través de sus redes ha replicado la carta que el Partido le envió, siendo esto una posible señal de aceptación de aval de esa colectividad.

La carta que el Partido Liberal le envió a Daniel Palacios ofreciendo su aval para una consulta interpartidista. Foto: Partido Liberal Colombiano

Los candidatos y movimientos que han manifestado su intención de participar en consultas interpartidistas