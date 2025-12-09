Partido Liberal le ofrece su aval al precandidato Daniel Palacios para las elecciones de 2026

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el Partido Liberal movió el tablero político y le ha hecho una invitación al precandidato presidencial Daniel Palacios.
A través de una carta, el Liberalismo le ha ofrecido su aval al exministro del Interior de Iván Duque, quien hace parte del ramillete de precandidatos que presentó firmas para seguir en carrera por la Presidencia.
Para el Partido Liberal, Palacios “representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”, según dice la misiva enviada al precandidato.
La colectividad reconoce a través de una carta que de parte del exministro no han recibido una solicitud y que son ellos como Partido quienes desean que Palacios sea su abanderado de cara a una consulta interpartidista en el mes de marzo.