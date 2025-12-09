x

Partido Liberal le ofrece su aval al precandidato Daniel Palacios para las elecciones de 2026

La colectividad le envió una comunicación al exministro de Iván Duque para que represente al partido en una consulta interpartidista en marzo.

  El exministro Daniel Palacios recibió una misiva del Partido Liberal para ser coavalado de cara a una consulta interpartidista en marzo. Fotos: Colprensa y Partido Liberal
    El exministro Daniel Palacios recibió una misiva del Partido Liberal para ser coavalado de cara a una consulta interpartidista en marzo. Fotos: Colprensa y Partido Liberal
  • La carta que el Partido Liberal le envió a Daniel Palacios ofreciendo su aval para una consulta interpartidista. Foto: Partido Liberal Colombiano
    La carta que el Partido Liberal le envió a Daniel Palacios ofreciendo su aval para una consulta interpartidista. Foto: Partido Liberal Colombiano
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

09 de diciembre de 2025
De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el Partido Liberal movió el tablero político y le ha hecho una invitación al precandidato presidencial Daniel Palacios.

A través de una carta, el Liberalismo le ha ofrecido su aval al exministro del Interior de Iván Duque, quien hace parte del ramillete de precandidatos que presentó firmas para seguir en carrera por la Presidencia.

Lea también: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026

Para el Partido Liberal, Palacios “representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”, según dice la misiva enviada al precandidato.

La colectividad reconoce a través de una carta que de parte del exministro no han recibido una solicitud y que son ellos como Partido quienes desean que Palacios sea su abanderado de cara a una consulta interpartidista en el mes de marzo.

Esta movida llega semanas después de que el senador liberal, Mauricio Gómez Amin, anunciara su renuncia a la precandidatura presidencial para unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella, quien aunque ha hecho un llamado a la unión, anunció que no participará en ninguna consulta de cara a la primera vuelta presidencial.

Por ahora, el exministro del Interior, quien hace un mes aseguró haber llegado al millón de firmas recogidas, no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, a través de sus redes ha replicado la carta que el Partido le envió, siendo esto una posible señal de aceptación de aval de esa colectividad.

La carta que el Partido Liberal le envió a Daniel Palacios ofreciendo su aval para una consulta interpartidista. Foto: Partido Liberal Colombiano
La carta que el Partido Liberal le envió a Daniel Palacios ofreciendo su aval para una consulta interpartidista. Foto: Partido Liberal Colombiano

Los candidatos y movimientos que han manifestado su intención de participar en consultas interpartidistas

De acuerdo con el balance del Consejo Nacional Electoral (CNE), 34 candidaturas expresaron su intención de participar en consultar interpartidistas en el mes de marzo.

En ese grupo hay 20 partidos entre los que están el Pacto Histórico, AICO, MAIS, En Marcha, La Fuerza de la Paz, Comunes, Partido Ecologista, Partido del Trabajo, Esperanza Democrática, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Centro Democrático, Partido Demócrata, Partido Verde Oxígeno, Partido de la U, Colombia Renacientes, Colombia Justas Libres, Nuevo Liberalismo, ADA, Cambio Radical y el Partido Liberal.

Por otro lado, dentro de las 14 candidaturas avaladas por firmas los que manifestaron su intención de participar en consultas está Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, David Luna, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Leonardo Huertas, Luis Carlos Reyes, Claudia López, Carlos Felipe Córdoba, Mauricio Lizcano, Mauricio Cárdenas y Daniel Palacios.

En una orilla opuesta, los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo le cerraron la puerta a una consulta interpartidista, siendo así los primeros que llegarían solos a una primera vuelta presidencial con la esperanza de recoger más apoyo para tener una candidatura fuerte en mayo de 2026. Quienes deseen retractarse de su intención de participar o no en una consulta podrán hacerlo antes del 22 de diciembre del 2025.

Siga leyendo: Juan Carlos Pinzón confirma que participará en la gran consulta interpartidista para las elecciones de 2026

