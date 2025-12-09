Joven de 18 años perdió varios dedos de su mano derecha por tirar voladores en la comuna 13 de Medellín

Según se conoció, esta persona estuvo manipulando estos artefactos y uno de ellos se le estalló antes de despegar, por lo que tuvo que llegar por sus propios medios a este centro asistencial, donde le hicieron las curaciones y le dieron la noticia que había perdido sus dedos.

Dos dedos de su mano derecha perdió un joven de 18 años que ingresó en la noche de este lunes festivo a la Unidad Intermedia de San Javier, en Medellín, luego de que sufriera la afectación cuando se encontraba lanzando voladores en una calle del barrio 20 de Julio.

Este joven fue uno de los cuatro quemados durante la noche del 8 de diciembre y madrugada del 9 en Antioquia, el único en Medellín. Los otros tres casos ocurrieron en Itagüí, Girardota y Zaragoza.,

Las otras dos víctimas en el Valle de Aburrá fueron un hombre de 25 años que sufrió daños en sus ojos mientras veía luces de bengala en Itagüí y otro de 28 por manipulación de papeletas en Girardota, sufriendo amputación de dedos y quemaduras expuestas de segundo grado.

Con estos hechos se contabilizan 54 quemados con pólvora este año en Antioquia, siendo el territorio que, con amplia ventaja, lidera la estadística en el orden nacional. Lo sigue Bogotá con 24 casos, Valle del Cauca con 18, Cauca con 16 y Atlántico, Cali, Córdoba y Norte de Santander con 15 cada uno de estos territorios, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

Si se comparan las cifras con el año pasado, en Antioquia se contabilizaban las mismas cifras. De los lesionados, 13 son menores de edad y hubo seis personas amputadas . No se tienen registros de intoxicados por ingesta de fósforo blanco ni tampoco por licor adulterado con metanol, informaron desde la Gobernación de Antioquia.

Las partes del cuerpo más afectadas por estos hechos son la cara, las manos y el miembro superior, con 13 casos cada uno. Lo sigue el tronco con seis casos, cinco con lesiones oculares y cuatro que se quemaron algunos de sus miembros inferiores.