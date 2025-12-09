En video | Hubo “balacera” de voladores en Remedios, Antioquia, y las autoridades ofrecieron millonaria recompensa

Una “balacera” se registró en una calle del corregimiento Santa Isabel, de Remedios, Nordeste antioqueño. Pero esta “balacera” no fue con uso de armas de fuego, sino con voladores y bengalas, en el que decenas de jóvenes comenzaron a lanzarse estos artefactos explosivos como si se tratara de una guerra y sin medir los riesgos que podrían generar las quemaduras con estos elementos. Los hechos se registraron durante la jornada del Día de las Velitas, cuando decenas de jóvenes empezaron a usar estos elementos explosivos y se los comenzaron a disparar de lado a lado, emulando a cualquier confrontación entre los grupos armados que azotan a este territorio, aunque algunos lo tomaron como una actividad jocosa.

“Se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan estos juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto”, expresó la secretaria de Salud de Remedio, Ana Amelia Ángel. Entérese: Video | Con balde en mano, vecino le “aguó” la tiradera de pólvora a dos irresponsables en Bello Aunque las autoridades no reportaron que de los participantes en esta “balacera” de voladores resultaran lesionados, una mujer que no tenía nada que ver con esta actividad sí sufrió afectaciones por el impacto de una de estas bengalas dentro de su vivienda. Incluso varios de estos elementos ingresaron a propiedades y establecimientos, sin consecuencias. Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quienes den información por los participantes en esta imprudente actividad.

“Ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos”, señaló el mandatario departamental. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades ubicaron a dos de las personas que aparecen en estos video y con ello siguieron con el rastreo de las demás, por lo que no se pagó la recompensa, aseguró Rendón. Le puede interesar: Ya van 24 quemados en Antioquia en apenas dos días de diciembre Por estos hechos, debido a lo riesgoso que fue y las consecuencias que se pudieron producir, a los participantes les puede caer una sanción de hasta 300 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 427.050.000 pesos.