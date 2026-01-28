Video | Siete hinchas del PAOK murieron en grave accidente tras colisionar contra un camión en Rumanía

Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK Salónica murieron y tres resultaron heridos en la reciente colisión entre su minibús y un camión en Rumanía, anunciaron la policía local y las autoridades griegas.
El minibús, que transportaba a diez hombres, conectaba Grecia con Francia cuando chocó con un camión cisterna en el condado de Timiș, en el oeste de Rumanía, indicó la policía local en su informe preliminar.