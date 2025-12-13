¡Locura en India! Visita de Lionel Messi causó caos y disturbios en un estadio de Calcuta; así terminó el lugar

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la salida anticipada del jugador y disturbios provocados por los espectadores que denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.
De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre y lucían la camiseta de la selección argentina.
En el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, la expectación se convirtió en frustración, con los asistentes sintiéndose estafados por la brevedad del acto. Se desataron los incidentes.
Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partidillo de exhibición.
La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.