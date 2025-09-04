Washington demanda a Trump por el despliegue de fuerzas federales en sus calles

La ciudad de Washington presentó este jueves, 4 de septiembre, una demanda contra el presidente Donald Trump y su Gobierno por el despliegue de fuerzas federales en la capital estadounidense.
Contexto: Donald Trump anunció que el poder federal tomará el control de la seguridad en Washington
Esa medida, que según ha admitido la propia alcaldesa de la ciudad ha permitido un descenso de la criminalidad, es descrita, sin embargo, como una “ocupación militar forzada que excede con creces las atribuciones del presidente”.
A mediados de agosto, Trump impuso el envío de tropas federales a Washington para “limpiar” la capital estadounidense, que según él está “gangrenada por bandas violentas”.
El presidente republicano amenaza con hacer lo mismo en otras grandes ciudades del país, todas gobernadas por demócratas: Chicago, Nueva York, Baltimore y, más recientemente, Nueva Orleans.