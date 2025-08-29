“Es posible que Estados Unidos quiera matar a Maduro desde la distancia”: exembajador de EE.UU. en Venezuela

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró en una entrevista que el despliegue militar en el Caribe liderado por Washington no tiene como objetivo una invasión, pero sí podría usarse para “matar a Maduro” desde la distancia.

En una entrevista con La FM, Story, quien fue embajador entre 2018 y 2023, calificó al régimen venezolano como un “cartel del narcotráfico” y señaló que la región, incluida Colombia, vive las consecuencias de esa situación.

“Desde 2019 ya hemos dicho como gobierno que este no es un gobierno legítimo”, señaló Story al recordar el momento en que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

Según él, tras el desconocimiento de las elecciones recientes, Nicolás Maduro dejó de tener cualquier legitimidad.

El exembajador aseguró que lo que hay en Venezuela “no es un gobierno, es un grupo de criminales, un grupo de narcotraficantes”.

Para explicar la magnitud de la situación, comparó el caso con la posibilidad de que Pablo Escobar hubiera llegado a la presidencia de Colombia en los años noventa.