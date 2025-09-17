x

Washington aprobó ley que permite juzgar como adultos a menores de 14 y 15 años

Washington aprobó una ley que permite juzgar como adultos a jóvenes de 14 y 15 años acusados de delitos violentos. La medida, impulsada por republicanos, genera un fuerte debate político y preocupa por su impacto en la justicia juvenil.

  El proyecto de ley fue aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra, y tuvo el respaldo de ocho legisladores demócratas. Imagen: AFP.
    El proyecto de ley fue aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra, y tuvo el respaldo de ocho legisladores demócratas. Imagen: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada en su mayoría por los republicanos, aprobó el 16 de septiembre dos proyectos de ley que modificarían la forma en que se juzga a los menores en Washington D. C.

El primero establece que los jóvenes de 14 y 15 años puedan ser procesados como adultos por ciertos delitos violentos en la capital, y fue aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra, con el respaldo de ocho legisladores demócratas. El segundo proyecto reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, de modo que los mayores de 18 años enfrentarían penas de adulto.

Le puede interesar: “Estaba obsesionado con la idea de matar niños”: autoridades revelaron nuevos detalles sobre el tirador de Minneapolis

Los republicanos argumentan que las medidas buscan frenar la violencia y el desorden en Washington D. C. “La ciudad ha estado plagada de violencia, destrucción y desorden durante demasiado tiempo”, señaló el representante Byron Donalds, autor del proyecto que limita la condición de delincuente juvenil. Donalds también exigió la creación de un portal con estadísticas de delitos en la capital.

Los demócratas criticaron las iniciativas, acusando a los republicanos de exagerar la situación para obtener ventajas políticas. “Si Donald Trump quiere gobernar Washington D. C., debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía”, afirmó el representante Robert García, de California.

La aprobación de estos proyectos se da en un contexto de creciente presión del presidente Donald Trump por un mayor control federal sobre la capital. En agosto, Trump tomó el control de la policía local y desplegó agentes federales en las calles, además de reforzar la captura de inmigrantes, justificando estas medidas con un supuesto aumento de la delincuencia, aunque las cifras oficiales indican que los homicidios se encuentran en niveles históricamente bajos.

Esta semana, Trump anunció que planea llevar su plan de “control federal” a Memphis, Mississippi, ciudad que calificó como “cuatro veces más peligrosa que la Ciudad de México”, en un nuevo episodio de tensiones entre la administración federal y los gobiernos locales demócratas.

Siga leyendo: Trump pedirá pena de muerte para quien cometa un homicidio en Washington: “Cualquiera que asesine en la capital, pena capital”

Utilidad para la vida