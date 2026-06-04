Medellín completa 10 días sin homicidios tras registrar el mayo menos violento en medio siglo

Medellín atraviesa uno de los periodos más tranquilos en materia de seguridad de las últimas décadas. De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), entre el 25 de mayo y el 3 de junio no se registraron homicidios en la ciudad, completando una racha de diez días consecutivos sin asesinatos.
El último homicidio registrado fue el 24 de mayo. La víctima fue Jhafer Daniel Vargas Ramos, joven de 25 años asesinado a puñaladas cuando cerraba un local en el barrio Berlín de la comuna Aranjuez, en el nororiente de la ciudad. Ese mismo día también encontraron un cuerpo sin identificar en el barrio Versalles No. 2, en Manrique.
Desde entonces no se han registrado nuevos casos, consolidando una tendencia que ya había llamado la atención durante mayo, mes que cerró con 17 homicidios —el menor número para ese mes desde que existen registros comparables— y 22 días no consecutivos sin muertes violentas.
No es el primer hito del año. Hasta hace poco, los meses más pacíficos en la historia de Medellín habían sido abril y mayo de 2024, con 17 homicidios cada uno. Pero en febrero de 2026 el balance fue de apenas 11 casos, con 19 días consecutivos sin muertes violentas, el registro más bajo en medio siglo para la ciudad.
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