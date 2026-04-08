Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que una mujer de 20 años fue asesinada en una habitación de un hotel del Centro de Medellín.
De acuerdo con los primeros informes, el crimen ocurrió hacia el mediodía del pasado martes 7 de abril, cuando los empleados del establecimiento ubicado en el barrio Villanueva se toparon con los restos mortales de la víctima.
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La mujer, posteriormente identificada como Daniela Mendivelso Zuluaga, fue encontrada tendida sobre una cama y con múltiples lesiones causadas por un arma de fuego.