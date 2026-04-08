Macabro hallazgo en el Centro de Medellín: hallaron el cuerpo de una joven de 20 años en un hotel

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que una mujer de 20 años fue asesinada en una habitación de un hotel del Centro de Medellín. De acuerdo con los primeros informes, el crimen ocurrió hacia el mediodía del pasado martes 7 de abril, cuando los empleados del establecimiento ubicado en el barrio Villanueva se toparon con los restos mortales de la víctima. Le puede interesar: Asesinaron desde una moto de alta gama a un ganadero que se bajó de una camioneta en Envigado La mujer, posteriormente identificada como Daniela Mendivelso Zuluaga, fue encontrada tendida sobre una cama y con múltiples lesiones causadas por un arma de fuego.

Tras hacer presencia en la escena del crimen, las autoridades comenzaron a interrogar a varios testigos y a revisar el material de las cámaras de seguridad. Luego de esos análisis, un hombre de 34 años fue señalado como el principal sospechoso del crimen. Lea también: Menor de edad fue asesinado en medio de presunta pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Tricentenario, Medellín Haciendo una revisión de más cámaras de seguridad y emitiendo una alerta a la Policía Metropolitana, las autoridades lograron dar con el sospechoso en Caldas, en donde al parecer trataba de ocultar su identidad.