Más de $1.800 millones ha gastado el Gobierno Nacional en la mesa de la paz urbana en Medellín, ¿se justifica?

Las negociaciones entre las estructuras criminales de Medellín y el Gobierno Nacional, en el marco de la paz urbana, no ha salido gratis, ni mucho menos. De acuerdo con la Oficina del Comisionado de Paz, para este proceso, desde el 2 de junio de 2023 que comenzó se han destinado 1.855 millones de pesos, situación que ha generado debates entre quienes lideran esta mesa de negociación y la administración distrital. Mientras los primeros aseguran que todo se justifica para buscar la paz de la ciudad, los otros dicen que esas inversiones deberían ir a las víctimas.
De acuerdo con este informe, para la negociación efectuada en la capital antioqueña con los históricos líderes criminales de la ciudad, quienes están purgando sus condenas en la cárcel La Paz, de Itagüí, estos montos se han destinado en honorarios, viáticos, tiquetes, logística y actividades de participación con la sociedad civil, en rubros que cada año han ido aumentando, en medio de una negociación que ha mostrado algunos resultados parciales mas no totales.
Por ejemplo, para 2023 se destinaron 135.661.221 pesos, repartidos así: $54.800.000 en honorarios, $5.408.010 en tiquetes aéreos de la delegación, $68.404.336 en la logística para el desarrollo del proceso y $7.048.875 en temas de participación de la sociedad civil. Para el 2024, el primer año completo del proceso se destinaron $419.930.274, de los cuales $298.666.667 se usaron para los honorarios, $1.092.252 para viáticos y gastos de desplazamiento, $22.594.076 en tiquetes aéreos, 37.877.978 en la logística y 59.669.301 en los programas que incluyen a las comunidades.