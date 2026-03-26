La montaña que piensa: teatro atrae turistas a Calatrava, en Itagüí

Arriba, cerca del Pico Manzanillo, de Itagüí, está La montaña que piensa, la sede de la corporación cultural La Tartana. Allí, además de una vista privilegiada del Valle de Aburrá, la gente asiste a funciones de teatro, eventos de cuentería, música, danza y gastronomía.
Creada en 1999, la organización fue primero un lugar de tertulias literarias con el nombre de El Poema. Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hacia un centro cultural y escénico que integra distintas disciplinas artísticas y actividades dirigidas a la comunidad, en particular a los habitantes de Calatrava.
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Melissa Gómez y Pablo Quintero, actores e integrantes de La Tartana, le contaron a EL COLOMBIANO que la corporación ha trabajado durante más de dos décadas en esa montaña y ha cultivado una relación directa con los habitantes del sector. La sede actual, en funcionamiento desde hace cerca de 15 años, es un punto de encuentro para prácticas culturales y procesos de creación.
Durante sus primeros años en este espacio, el proyecto enfrentó un contexto marcado por la violencia en vecindarios cercanos. Melissa y Pablo recuerdan momentos de tensión que vivieron durante las obras, cuando los combos que hicieron de Itagüí un lugar de muerte trataron de pasar las fronteras del recinto. “Una vez, durante una función, un pelado sacó del pelo a una muchacha y le apuntó con una pistola en el patio. Casi la mata”. Dice Melissa.