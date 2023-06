“En 9 años se han muerto 46 venteros y nada del nuevo bazar”

Varias veces se han cambiado los planes y los venteros no han hecho más que esperar y preguntar. Este año se enteraron de que el deprimido de Villanueva, donde estaban los viejos comercios, será desmontado. La idea la tiró el alcalde en vísperas de Semana Santa, pero no se ha sabido más. En ese momento les dijeron que la reubicación, anhelada sería en todo el viaducto del metro.

Pero unos meses después, funcionarios de la administración les dijeron que el presupuesto para el proyecto, de unos 8.000 millones de pesos, estaba enredado. La excusa que les dieron, comentó María Eugenia, fue que no había plata porque el Concejo no había aprobado la transferencia adicional de EPM a la alcaldía y que de ahí saldría el recurso. Desde el martes 20 de junio EL COLOMBIANO envió un cuestionario a la alcaldía para responder algunas preguntas, entre ellas si los recursos están destinados o no. Y es que los venteros están cansados de escuchar promesas. En abril del año pasado, la entonces gerente del Centro Mónica Pabón anunció de manera sorpresiva, que las plataformas donde estuvo el viejo bazar se convertirían en una cancha polideportiva. Hoy esas plataformas están invadidas de talleres de motos y de cambuches. Es un espacio perdido para la ciudad. Y ni hablar de la inseguridad. A un comensal de un restaurante cercano le robaron la carne mientras almorzaba. Parece chiste pero no lo es.

Pues bien, un año después del anuncio de la cancha, el alcalde dijo que más bien iba a quitar el deprimido, es decir, levantar las losas de concreto donde irían las canchas y donde estaba pensado el nuevo bazar. De nuevo, como en los nueve años que han pasado, los venteros se sintieron abandonados. “Ya van tres administraciones y no han hecho nada. Federico Gutiérrez vino cuando era candidato y dijo que nos iba a ayudar, pero no volvió cuando se montó”, dijo María Eugenia.