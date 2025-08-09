De vivir en la calle a ser alcalde de Fredonia, Antioquia: “El maestro Rodrigo Arenas Betancourt me tendió la mano”

El alcalde se asoma desde el balcón de su despacho. Abre las dos puertas barnizadas, se para firme y reposa una mano sobre la baranda. Señala la iglesia que señorea el parque principal de Fredonia: blanca, de alta cúpula naranja, con amplios portones y el cristo crucificado en el frontis, de cabeza caída sobre el pecho, a la vista de todo aquel que pasa; rodeada de casonas coquetas, de balcones amplios, con chambranas de madera. Casas grandes que recuerdan a tiempos idos, de familias numerosas, que evocan añoranzas para el melancólico.
Melancólicos como el alcalde Aldubar de Jesús Vanegas Marín, que dirige su mano también hacia la parte baja del parque, donde dice que pondrá las esculturas agrupadas, nombradas, cual museo a cielo abierto, para que no sigan desperdigadas así como están hoy, casi invisibles, para que no les pasen por el lado como si no tuvieran la importancia que tienen. Lagrimea al hablar, dice que las obras son muy importantes para todos allá, un legado que debe preservar: “Tengo que perpetuar la memoria del viejo”. Mira la montaña cubierta por la neblina espesa que se divisa al fondo.
El alcalde muestra desde el balcón las estatuas regadas por el parque, cinco indígenas de bronce, herencia del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, sus primeras creaciones, de su paso por México. Una de ellas, la mujer que se cubre la boca y una oreja con las manos, está en toda la entrada de la alcaldía, ahí la hizo poner el mandatario tras posesionarse en 2024. “El maestro es un símbolo, una persona muy grande para Fredonia. Esta alcaldía municipal lleva el nombre de él, el parque se llama Parque Internacional de las Esculturas Rodrigo Arenas Betancourt”, explica.
El nombre del reconocido escultor está grabado en innumerables partes del país donde se encuentran obras emblemáticas, algunas monumentales, como El hombre creador de energía, en la plazoleta de la Universidad de Antioquia; El desafío, en el Parque Berrío; Monumento a los lanceros del Pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá; Bolívar desnudo, en Pereira; o Cristo de la liberación latinoamericana, en la Basílica Primada de Barranquilla. Pero en Fredonia, su tierra natal, se quieren apropiar de su legado, enaltecerlo, mostrarlo, reunirlo, convertirlo en puerta del turismo del pueblo. Por lo menos esa es la intención, casi una obsesión, del alcalde.