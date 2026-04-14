¿Se avecina captura Alan Livingston, el abusador que desató la ofensiva contra turismo sexual en Medellín?

A Timothy Alan Livingston, el estadounidense que tiene circular roja de Interpol y es buscado por presuntamente haber abusado de dos niñas en Medellín durante la Semana Santa de 2024, ya lo tendrían localizado.

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Así se informó en medio de una cumbre que tuvieron integrantes del Distrito de Medellín, con el alcalde Federico Gutiérrez a la cabeza, y alrededor de 30 agentes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

El encuentro tenía como objetivo afinar detalles de la cooperación dentro de la lucha contra la explotación infantil en la capital antioqueña, así como en otras partes de Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos.

Al parecer, Livingston había permanecido en el estado de Ohio, de donde es oriundo, pero al parecer se movió hacia otro lugar; igualmente, habría cambiado de identidad; sin embargo, los organismos de seguridad del país norteamericano no le perdieron la pista.

“Allá (en EE. UU.) pueden hacer lo que quieran, por ejemplo, era de Ohio y que ya no estaba en Ohio, que se cambió de nombre, no importa, puede hacer lo que quiera, pero las autoridades de EE. UU. lo tienen fichado”, dijo el alcalde Gutiérrez en el contexto de la cumbre de cooperación.

Añadió que la intención es que el presunto abusador sexual siga siendo considerado como un objetivo de alto valor para las autoridades a nivel internacional hasta que sea capturado.

Contra Livingston, de 37 años, pesa una orden de captura emitida por un juez de control de garantías de Colombia el 5 de abril de 2024, por petición de la Fiscalía General de la Nación, después de los hechos ocurridos en una vivienda de corta estancia en el sector de El Poblado, de la capital antioqueña.

En esa ocasión, fue hallado con dos niñas de 12 y 13 años en una habitación donde había varios preservativos usados y drogas alucinógenas.

Solo que, por fallas en el procedimiento policial, fue dejado en libertad y, posteriormente, cuando iba a ser capturado, logró salir del país.

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No obstante, Livingston ya tenía prontuario en su propio país, donde también es investigado por el presunto abuso sexual de dos menores de edad.

El escándalo por el suceso de El Poblado fue el desencadenante de toda una campaña contra el turismo sexual en Medellín, liderada por la Alcaldía y las autoridades policiales.

A raíz de eso también se afianzó una alianza con las autoridades norteamericanas para combatir este tipo de delitos.

“Nosotros enviamos la información directamente al gobierno de los Estados Unidos; eso es lo que estamos haciendo, y muchos de esos tipos una vez llegan allá -porque puede que aquí no hayan cometido o las autoridades no tengan la evidencia del delito, cuando llegan a Estados Unidos son investigados, les piden los celulares...”, explicó el alcalde Gutiérrez.

Hasta ahora, van 27 extranjeros capturados por esa causa desde hace dos años y cuatro de ellos ya han sido condenados en EE. UU.