Dos motos iban bajando por Los Balsos y se chocaron, ¿qué ocurrió?

Por lo menos tres personas resultaron lesionadas en un incidente de tránsito ocurrido en el suroriente de Medellín.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el siniestro tuvo lugar el pasado lunes 18 de mayo, cuando dos motocicletas transitaban por la calle 9 Sur (Los Balsos), pocos metros antes del intercambio vial de la Avenida 34.

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En hechos que son materia de investigación, los conductores perdieron el control y colisionaron, expulsando a sus ocupantes al suelo.