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Dos motos iban bajando por Los Balsos y se chocaron, ¿qué ocurrió?

El siniestro ocurrió a pocos metros antes del intercambio vial de la Avenida 34.

  • Varios transeuntes captaron en video el momento posterior al incidente de tránsito. FOTO: Cortesía
    Varios transeuntes captaron en video el momento posterior al incidente de tránsito. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Por lo menos tres personas resultaron lesionadas en un incidente de tránsito ocurrido en el suroriente de Medellín.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el siniestro tuvo lugar el pasado lunes 18 de mayo, cuando dos motocicletas transitaban por la calle 9 Sur (Los Balsos), pocos metros antes del intercambio vial de la Avenida 34.

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En hechos que son materia de investigación, los conductores perdieron el control y colisionaron, expulsando a sus ocupantes al suelo.

En un video ciudadano captado en el sitio de los hechos logra observarse cómo tres ocupantes de los vehículos quedaron tendidos en el pavimento con algunas lesiones en sus piernas y brazos.

Al percatarse de la situación, decenas de transeúntes rodearon a los lesionados y comenzaron a llamar a los organismos de socorro.

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Por ahora se desconoce si el incidente fue provocado por alguna imprudencia o una falla mecánica de alguno de los automotores implicados.

Para conocer el reporte de los hechos, este diario consultó durante la mañana de este miércoles con la Secretaría de Movilidad de Medellín, desde donde se indicó no tener información de la situación.

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