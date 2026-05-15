Ante convocatoria de piques ilegales en Las Palmas por redes sociales, tránsito intensificó operativos: van 900 sancionados

Las constantes convocatorias para realizar piques ilegales, en todas sus modalidades, en la vía Las Palmas, tanto en Medellín como en Envigado, llamaron la atención de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Esto hizo que intensificaran los operativos que acabaron con más de 900 conductores sancionados este año.
De hecho, el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, indicó que, además de la parte de operativos y procedimientos, está recopilando todas las evidencias necesarias para iniciar acciones legales en contra de los influenciadores que citan a estos piques, bajo el argumento que esto representa para todos los actores viales.