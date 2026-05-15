Ante convocatoria de piques ilegales en Las Palmas por redes sociales, tránsito intensificó operativos: van 900 sancionados

Las constantes convocatorias para realizar piques ilegales, en todas sus modalidades, en la vía Las Palmas, tanto en Medellín como en Envigado, llamaron la atención de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Esto hizo que intensificaran los operativos que acabaron con más de 900 conductores sancionados este año. De hecho, el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, indicó que, además de la parte de operativos y procedimientos, está recopilando todas las evidencias necesarias para iniciar acciones legales en contra de los influenciadores que citan a estos piques, bajo el argumento que esto representa para todos los actores viales.

“Quienes promuevan, participen o faciliten estas prácticas irresponsables serán denunciados penalmente. Además, activaremos todas las instancias legales y contravencionales correspondientes, en articulación con la Policía Metropolitana”, expresó el general (r) Ruiz. Esto ha llevado a que los agentes de tránsito hayan realizado, principalmente los jueves y los fines de semana, 53 operativos este año en distintos puntos de este corredor en la jurisdicción de Medellín, para interceptar las motos y los carros que no cumplen las normas de tránsito o que tienen apariencia de ser adaptados para estas competencias. Entérese: Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían? En total, 649 motociclistas han sido sancionados, al igual que 254 conductores de carro particular han recibido multas por múltiples infracciones relacionadas con esta actividad ilegal o por no tener los documentos de sus vehículos al día. Adicionalmente, se han inmovilizado 151 motocicletas y 36 carros por infracciones como exceso de velocidad, embriaguez, modificaciones no autorizadas y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial en este corredor.

El saldo mortal de la velocidad en el corredor de Las Palmas

Más de 190 accidentes se han presentado este año en todo el corredor de Las Palmas, tanto en la variante (que va de Envigado al aeropuerto) como en la doble calzada (en el tramo Envigado-Medellín), de acuerdo con la concesión vial Túnel Aburrá Oriente. De estos hechos, 64 han ocurrido en la variante a Palmas, mientras que en la doble calzada se han contabilizado 125 siniestros viales, tanto solo latas como con lesionados o fallecidos. En cuanto a muertos, este año se han registrado tres casos en este corredor, uno en la doble calzada (ocurrido este jueves en Envigado) y dos en la doble calzada, el cual está relacionado precisamente con piques ilegales. Todos fueron motociclistas. Le puede interesar: Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño El hecho mencionado ocurrió el pasado 17 de enero en el kilómetro 3+780 de la variante, en jurisdicción de Rionegro, luego de que una motocicleta, una Kawasaki ZX1000 y una Pulsar 200 se estrellaran en este corredor. En este accidente murieron Juan Esteban Orozco Peláez, de 39 años, quien conducía la moto de alto cilindraje en sentido Medellín-Rionegro, y de Samuel Pérez Arroyave, de 21 años, quien se movilizaba en la moto más pequeña en dirección Rionegro-Medellín.

Las investigaciones llevaron a que la moto de alto cilindraje estaba en una rodada con otras motos similares y en temas relacionados con el exceso de velocidad por esta práctica, se produjo la colisión frontal entre las motos. La tercera víctima de los accidentes en Las Palmas se presentó en la mañana de este jueves, a la altura de La Tienda de Fercho, en Envigado, donde murió Juan Felipe Cadavid Acevedo, de 30 años, quien impactó su moto contra un poste. Con el fin de evitar los piques ilegales y las muertes en este corredor, desde la Alcaldía de Medellín indicaron que trabajan de manera articulada con las secretarías de movilidad de Envigado y Rionegro para evitar que los piques se desplacen a estas jurisdicciones.

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