Semana del Centro en Medellín: recorrido nocturno por La Playa y torneo en San Antonio marcarán el final ¿Cuándo?

La Gerencia del Centro de Medellín anunció que la Semana del Centro continúa invitando a ciudadanos y visitantes a redescubrir el corazón de Medellín a través de experiencias culturales, artísticas y comunitarias que resaltan la transformación de la comuna 10-La Candelaria. En su recta final, la programación pone el foco en procesos de recuperación urbana, apropiación del espacio público y reconocimiento de sectores emblemáticos que hoy reflejan nuevas dinámicas culturales y económicas para la ciudad.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8