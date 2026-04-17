Adres dice que no le debe al Hospital General de Medellín: ¿dónde está la plata que falta?

La discusión sobre el financiamiento de la salud en Medellín suma un nuevo capítulo. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) negó tener una deuda activa con el Hospital General de Medellín, pese a los señalamientos de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, que hablan de un faltante de $22.900 millones, cifra revelada por el alcalde Federico Gutiérrez.
Según la entidad nacional, no existe ninguna obligación de pago pendiente. Por el contrario, aseguró que esos recursos ya fueron girados y afirmó, en una publicación en X, que el hospital “deberá aclarar por qué aparece esta deuda en sus estados contables”.