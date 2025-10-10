Gutiérrez advierte que citaron a funcionarios de la alcaldía tras marchas pro-Palestina este viernes en Medellín: “nadie va a esa encerrona”

En la previa a una nueva citación de movilización de un grupo de estudiantes en defensa de Palestina para este viernes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que entre el grupo de manifestantes y el Gobierno Nacional estarían planeando una encerrona a funcionarios de la administración distrital, en el marco de una citación del Ministerio del Interior para hablar de los incidentes tras las movilizaciones del pasado martes en el sitio donde finalizarían los recorridos.
El encuentro entre las autoridades nacionales y distritales está programada para la tarde de este viernes en las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en El Poblado, luego de los altercados en los que se vieron implicados un grupo de los 300 manifestantes que participaron en las protestas de comienzos de esta semana, gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín y el concejal de Medellín, Andrés Felipe “Gury” Rodríguez a la altura de un restaurante de comidas rápidas en el sector de Oviedo, en el suroriente de la ciudad.