Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Construían junto a una quebrada: Distrito suspendió obras ilegales en San Antonio de Prado

En uno de los casos se evidenció el incumplimiento de una medida previamente impuesta por las autoridades, pues los trabajos continuaban a pesar de que el predio ya había sido sellado.

  • Construir sin las licencias requeridas puede derivar en sanciones y multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Construir sin las licencias requeridas puede derivar en sanciones y multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con el objetivo de frenar la construcción de edificaciones irregulares en áreas de protección ambiental y disminuir los riesgos para las comunidades asentadas cerca de quebradas y fuentes hídricas, la Alcaldía de Medellín adelantó labores de vigilancia y control urbanístico en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Durante la verificación, las autoridades detectaron dos viviendas que estaban siendo levantadas sin contar con la respectiva licencia urbanística. Ambos inmuebles se encontraban dentro de la franja de protección de 30 metros establecida para la quebrada La Chorrera, motivo por el cual se ordenó la suspensión inmediata de las obras.

En uno de los casos, además, se evidenció el incumplimiento de una medida previamente impuesta por las autoridades, ya que los trabajos continuaban a pesar de que el predio ya había sido sellado y notificado con orden de suspensión.

Lea más: 1.037 de los 6.407 bienes de Medellín estarían invadidos

El lugar intervenido corresponde a un sector donde el Distrito adelanta obras y estrategias de mitigación orientadas a reducir los riesgos asociados a las lluvias y al incremento de los caudales.

A raíz de esto, el secretario de Gestión y Control Territorial del Distrito, Juan Manuel Velásquez Correa, reiteró que la prioridad de estos controles es proteger la vida de las personas. En ese sentido, recordó que antes de iniciar cualquier proyecto constructivo es indispensable verificar que el terreno cumpla con las condiciones técnicas, que el uso del suelo permita el desarrollo de la obra y que no existan restricciones ambientales. Asimismo, destacó que una adecuada planeación y el cumplimiento de la normatividad evitan pérdidas económicas para las familias y favorecen un crecimiento urbano más seguro.

Según el balance de la actual administración, en San Antonio de Prado se han recuperado 1.697 metros cuadrados de espacio, ejecutado 120 remociones y realizado 229 jornadas de sensibilización dirigidas a promover el respeto por las normas urbanísticas. Además, durante 2026 la Corregiduría ha ordenado 28 suspensiones de obra por posibles infracciones, decisiones respaldadas por 35 informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

Entérese: Hasta por 14 millones de pesos venden terrenos en el Cerro Quitasol, en Bello

Las autoridades precisaron que la mayoría de los casos detectados corresponden a viviendas construidas sin licencia, una conducta que puede derivar en sanciones y multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con estas acciones, el Distrito busca proteger las rondas de las quebradas, evitar asentamientos en zonas de riesgo y garantizar un desarrollo urbano ordenado en el corregimiento. Por ello, insistió en la importancia de que los ciudadanos consulten previamente las condiciones urbanísticas de los predios y verifiquen la viabilidad de cualquier proyecto antes de realizar inversiones o iniciar obras.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos