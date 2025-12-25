Alimentar a 90 niños, historia que conmovió y atrajo varios benefactores

La imagen de unos niños gravitando alrededor de su sopa de lentejas con verduras y de un “seco” compuesto por arroz, una ensalada minimalista y una radiografía de salchichón frito conmovió a los lectores al punto de que no pocos decidieron aportar para que esa lámina casi traslúcida de proteína animal adquiriera más volumen.
La escena corresponde a una crónica publicada por EL COLOMBIANO el 24 de marzo de este año sobre el restaurante comunitario Semillas de Aurora, en los límites de los barrios La Sierra, Villa Turbay y Villa Liliam, en el centro oriente de Medellín.
Después de asimilar el texto dominical, varias personas y grupos accedieron a convertirse en benefactores de la obra que a duras penas lograba llegar a final de mes, gracias a lo cual la lonja de salchichón, por lo pronto, es cosa del pasado.
Cuenta Carmen Pérez, la coordinadora de este sitio, que un muchacho animó a otras personas, muchas de las cuales ni siquiera se conocen entre sí y comenzaron a donar un complemento importante de la proteína animal, que llega variado y sin falta. De manera que ya no es necesario hacer, como antes, que entre lunes y viernes tenían que escoger un día para engañar el gusto y la vista de los niños con una torta de zanahoria o garbanzos, porque la carne no alcanzaba. La remesa que aparece cada quincena puede ser de huevos, pollo, chicharrón, pierna de cerdo, carne molida o atún.