Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Desórdenes en el desfile del 20 de julio en Bogotá; periodistas denuncian agresiones y falta de protección

Los asistentes al desfile del Día de Independencia en Bogotá rompieron el esquema de seguridad. Diferentes medios que cubrían el evento tuvieron que salir escoltados por la Policía.

  • Asistentes al desfile del 20 de julio en Bogotá burlaron esquema de seguridad. Foto: Captura video redes sociales
    Asistentes al desfile del 20 de julio en Bogotá burlaron esquema de seguridad. Foto: Captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El desfile en conmemoración del Día de la Independencia en Bogotá, donde estuvo presente Gustavo Petro, tuvo problemas de logística con la ruptura del esquema de seguridad por parte de algunos asistentes. Periodistas denuncian haber sido agredidos en el lugar.

La conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia se realizó por primera vez en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde este evento, el presidente saliente habló ante la cúpula militar y los asistentes al desfile.

En medio de esa celebración de la festividad patria, algunos asistentes generaron caos al romper las barreras y el esquema de seguridad, buscando acercarse a la tarima principal.

Lea también: ¡Pilas! Aerocivil confirma cierres en el espacio aéreo en Bogotá por celebración del 20 de julio

El incidente ocurrió al frente del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, lugar donde partiría el desfile rumbo a la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Las imágenes que fueron registradas por diferentes medios y viralizadas a través de las redes sociales también muestran una presunta falta de protección a periodistas y otras personalidades presentes en el lugar.

Al no haber seguridad, se minimizaba el espacio entre los asistentes, camarógrafos y comunicadores. Inclusive, denuncias recogidas por Canal 1, Cable Noticias y revista Semana indican que periodistas tuvieron que salir escoltados del lugar ante el aumento de insultos una vez el mandatario comenzó su discurso.

En el lugar hubo presencia de grupos de ciudadanos que llegaron ondeando banderas del M-19 y de varias centrales sindicales. Pese al registro de estos hechos, las autoridades aún no reportan un número oficial de lesionados ni que hayan existido desmanes adicionales.

Esta era la primera vez que se llevaba el desfile a la localidad del sur de Bogotá, con intención de convertirlo en un encuentro entre la ciudadanía y las Fuerzas Militares, según previamente explicado por el Gobierno Nacional saliente.

Siga leyendo: “Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante 4 años”: Fico Gutiérrez en celebración del 20 de julio con De la Espriella

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Por qué se rompió el esquema de seguridad durante el desfile del 20 de julio en Bogotá?
Algunos asistentes cruzaron las barreras de seguridad para acercarse a la tarima principal donde estaba Gustavo Petro.
¿Qué denunciaron los periodistas que cubrían el desfile del Día de la Independencia?
Periodistas de varios medios denunciaron agresiones verbales y falta de protección mientras cubrían el evento. Según los reportes citados, algunos tuvieron que salir escoltados debido al aumento de insultos durante el discurso presidencial.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos